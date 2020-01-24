Певица из Екатеринбурга сняла мини-фильм о том, как протаранила стену мексиканской закусочной в США

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:10:04+03:00

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Певица из Екатеринбурга Оля Маркес, также известная под псевдонимом Alai Oli, сняла короткий фильм-зарисовку о том, как во время летнего приключения в США протаранила на арендованном внедорожнике стену мексиканской закусочной в городке Бейкер. Им она поделилась на своей странице в Instagram и подписала очень просто: «Страхуйте все!».

- Мы поехали, потому что я выиграла в лотерею на Нью-Йоркский марафон. Мы особо ничего не планировали, а в Бейкере вообще оказались случайно, по пути в LA, - вспоминает в фильме Оля. - К нам там подсел какой-то странный парень, сказал, что знает короткую дорогу. Единственное - надо будет пересечь мексиканскую границу. Но мы не придали этому значения.

Певица из Екатеринбурга сняла мини-фильм о том, как врезалась в стену мексиканской закусочной.Видео: Синтез

Причиной аварии стал человеческий фактор - друг Маркес, который был за рулем арендованного внедорожника, перепутал педали «газ» и «тормоз». И уже через секунду машина из маленького американского городка на границе США оказалась в стене мексиканской закусочной.

- Удивительный они народ - у них дыра в стене, а они тебя кофе бесплатно угощают, - вспоминает певица. - К нам в течение пяти минут подъехал шериф и пожарные. Все были «на расслабоне».

Фото: скриншот с видео

Однако чуть позже к месту аварии подъехал эвакуатор, который обошелся певице и ее друзьям очень дорого, а времени занял очень мало. Закончилось ЧП благополучно - никто из пассажиров и посетителей кафе не пострадал. Только стена.

Фото: скриншот с видео

ИСТОЧНИК KP.RU