В Екатеринбурге лжеврач выписывал поддельные рецепты на психотропные вещества

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:03:17+03:00

Проверка показала, что люди, имена которых были написаны на бланках, никогда в аптеку за ними не приходили

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Главврач ЦГБ №20 Екатеринбурга обратился в прокуратуру с жалобой на то, что какой-то неизвестный под его подписью и печатью выдает пациентам поддельные рецепты на различные психотропные вещества. Которые, как известно, в аптеках выдаются только по рецептам. Прокуратура решила проверить соблюдение «порядка рецептурного обеспечения оборота психотропных веществ».

И выяснила, что в сентябре прошлого года в одну из аптек города неоднократно обращались горожане, чтобы получить препарат, который на территории РФ входит в список психотропных веществ. Чтобы его получить, нужен рецепт, оформленный на специальном бланке, с подписью уполномоченного медработника и печатью медорганизации.

- Каждый из пришедших принес в аптеки рецептурный бланк за подписью главврача городской и психиатрической больницы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Но всплыла еще одна деталь: оказалось, что врач, подпись которого стоит на бланке, никогда не работал ни в одной из больниц. А люди, на имена которых оформлены рецепты, никогда в аптеку за этим препаратом не ходили. Но лекарство было продано в каждом из случаев. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU