В Пионерском откроется школа, построенная по проекту «Группы ЛСР»
В микрорайоне Пионерский рядом с жилым кварталом «Цветной бульвар» завершается монтаж начальной школы гимназии №35, которая входит в число лучших учебных заведений Екатеринбурга. Ввод в эксплуатацию новой школы запланирован на 4-й квартал текущего года. Строится она по проекту «Группы ЛСР».
Новое здание 35 гимназии
Перед входом в школу организуют площадки для проведения торжественных линеек, праздников и других мероприятий. У гимназии будет зона отдыха: игровые площадки, универсальные площадки для групп продленного дня, площадки для тихого отдыха, физкультурная зона с современным резиновым покрытием.
Отметим, что «Цветной бульвар» строится в окружении отличных учебных заведений: помимо гимназии №35 в шаговой доступности расположены школа № 43, гимназия № 47, школа № 108 и одна из лучших школ Екатеринбурга — лицей № 130.
На сегодняшний день в ЖК «Цветной бульвар» построено и сдано три дома, ведется монтаж еще двух новостроек.