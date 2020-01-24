2020-01-24T11:56:55+03:00
Общество

В Пионерском откроется школа, построенная по проекту «Группы ЛСР»

В микрорайоне Пионерский рядом с жилым кварталом «Цветной бульвар» завершается монтаж начальной школы гимназии №35
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строительство школы гимназии №35строительство школы гимназии №35
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В микрорайоне Пионерский рядом с жилым кварталом «Цветной бульвар» завершается монтаж начальной школы гимназии №35, которая входит в число лучших учебных заведений Екатеринбурга. Ввод в эксплуатацию новой школы запланирован на 4-й квартал текущего года. Строится она по проекту «Группы ЛСР».

Новое здание 35 гимназии

Новое здание 35 гимназии

Перед входом в школу организуют площадки для проведения торжественных линеек, праздников и других мероприятий. У гимназии будет зона отдыха: игровые площадки, универсальные площадки для групп продленного дня, площадки для тихого отдыха, физкультурная зона с современным резиновым покрытием.

Отметим, что «Цветной бульвар» строится в окружении отличных учебных заведений: помимо гимназии №35 в шаговой доступности расположены школа № 43, гимназия № 47, школа № 108 и одна из лучших школ Екатеринбурга — лицей № 130.

На сегодняшний день в ЖК «Цветной бульвар» построено и сдано три дома, ведется монтаж еще двух новостроек.

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