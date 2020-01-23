В Екатеринбурге вдвое увеличат количество платных парковок

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:21:00+03:00

В этом году их число должно перевалить за 4 000

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Власти Екатеринбурга в нынешнем году планируют увеличить количество платных парковок в городе в два раза – тогда как на сегодняшний день их больше двух тысяч. Об этом сегодня во время пресс-тура заявил главный специалист комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Александр Вегнер.

- В скором времени мы ожидаем изменения в федеральном законодательстве, которые позволят автоматически привлекать к ответственности собственников машин при нарушении правил, - отметил Вегнер.

Сейчас водители, не оплатившие парковку, выявляются с помощью специального комплекса «Паркон». Если неплательщика найдут, ему грозит штраф до трех тысяч рублей. Система также способна распознать и того, кто оплатил парковку на час, а сам простоял гораздо больше времени.

- В дальнейших планах специалистов – разработать и ввести резидентные карты для граждан, живущих в домах в зоне действия платного парковочного пространства, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помимо этого, власти планируют установить по городу стационарные купольные камеры с углом обзора 360 градусов. Такое нововведение позволит существенно повысить оперативность передачи данных о нарушителях.

ИСТОЧНИК KP.RU