2020-01-23T11:38:19+03:00
Общество

Екатеринбуржец дал покататься на своей машине друзьям из Китая и остался «с носом»

Через два года после исчезновения иномарки он увидел, что она зарегистрирована на незнакомую женщину
Мария Трапезникова
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Через два года после исчезновения иномарки он увидел, что она зарегистрирована на незнакомую женщинуЧерез два года после исчезновения иномарки он увидел, что она зарегистрирована на незнакомую женщинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2017 году екатеринбуржец Иван купил дорогую иномарку Toyota Land Cruiser, которую через некоторое время дал покататься на ней своим друзьям из Китая. Осенью того же года друзья исчезли, но Иван не придал этому никакого значения, посчитав, что те просто уехали на ней домой. А спустя два года, в апреле 2018-го, он через базу ГИБДД узнал, что его иномарка зарегистрирована на незнакомую женщину.

- Иван обратился в районный суд с требованием признать договор купли-продажи, который заключили с неизвестной Алевтиной, недействительным, а также вернуть ему машину и документы на нее, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако женщина отказала, объяснив, что автомобиль ей никогда не передали, денег за него она не платила, продавца не видела и вообще договор ей передали уже подписанным за нее. Где сейчас иномарка, она также не знала.

- Районный суд лишь частично удовлетворил требования Ивана: признал договор недействительным, и взыскал компенсацию в 33 тысячи, - добавили в Облсуде.

Но Иван не согласился с решением и решил обжаловать его в областном суде. Там отметили слова первой инстанции и обязали женщину вернуть автомобиль Ивану, вместе со всеми документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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