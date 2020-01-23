2020-01-23T08:25:43+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга изменят направление двух трамваев

Однако когда конкретно это сделают, пока неизвестно
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге поменяют направление два трамваяВ Екатеринбурге поменяют направление два трамваяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге этой весной изменят схему движения сразу два трамвайных маршрута - №4, «Шарташ – станция Южная», и №5 «Метро Ботаническая – площадь Первой Пятилетки». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской администрации, однако отметили, что ничего конкретного пока сказать не могут.

- У меня пока никакой конкретики нет. Есть только понимание, что работы по изменению маршрута ведутся. Но ни дат, ни как конкретно изменится карта движения, никакой дополнительной информации у меня пока нет, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Есть вероятность, что трамвай №4, который ходит до Шарташа, продлят до Ботаники. А трамвай №5 пустят до ЖБИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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