Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов
Жительница Серова, что в Свердловской области, пошла к судебным приставам, чтобы восстановиться на работе, с которой ее сократили. Она работала в должности начальника отдела менеджмента одного из крупных предприятий городе.
- Судебный пристав-исполнитель Серовского районного отдела незамедлительно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства, о чем сразу уведомила руководство предприятия, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Руководство предупредили, что, если они не вернут женщине работу, их ждут неприятные последствия. После чего работодатель восстановил серовчанку в должности.
ИСТОЧНИК KP.RU