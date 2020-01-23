Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:54:32+03:00

Она была начальником отдела менеджмента одного из крупных предприятий Серова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она была начальником отдела менеджмента одного из крупных предприятий Серова

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Жительница Серова, что в Свердловской области, пошла к судебным приставам, чтобы восстановиться на работе, с которой ее сократили. Она работала в должности начальника отдела менеджмента одного из крупных предприятий городе.

- Судебный пристав-исполнитель Серовского районного отдела незамедлительно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства, о чем сразу уведомила руководство предприятия, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Руководство предупредили, что, если они не вернут женщине работу, их ждут неприятные последствия. После чего работодатель восстановил серовчанку в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU