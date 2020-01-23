2020-01-23T07:31:16+03:00
Общество

Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена

Александр Ежъ Осипов занял третье место
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Александр Ежъ ОсиповФото: Александр Ежъ Осипов
Изменить размер текста:

Екатеринбургский фотограф Александр Ежъ Осипов занял третье место на конкурсе фотокосплеев 35AWARDS, проведя фотосессию в стиле «Пиратов Карибского моря». Участие в конкурсе принимало больше 2,4 тысячи человек из 85 стран и 714 городов. В общей сложности, на него подали 9 653 фотографии.

- Работа заняла третье место и вошла в число лучших фотографий конкурса. Также я занят первое место на звание лучшего фотографа, - поделился на своей странице во «ВКонтакте» Осипов. – Как-то так.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Большинство фотографий, которые были сделаны еще в прошлом году, действительно очень трудно отличить от кадров из фильма. На них очень похожий Джек Воробей в окружении дам с Тартуги, Элизабет Суонн, Кракен, пожирающий «Голландца», и, конечно, сам Дейви Джонс. Просто посмотрите эти шикарные фотографии.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поговорил с уральскими студентками о спорте
На ЖБИ энергетики перекроют проезды между домами
Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
Власти Екатеринбурга изменят направление двух трамваев
Екатеринбуржца отправили в тюрьму на семь лет за «земельные махинации» на 15 миллионов
Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов
Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена
«Есть, о чем рассказать»: Юлия Михалкова раскроет всю правду о мужчинах из «Уральских пельменей»
Зато нет снега: в Екатеринбург придут холодные выходные
В двадцать первый раз: уральские «лисицы» забрали победу в Чехии
Картина Федорченко о Свердловской киностудии в эпоху 90-х стала лучшим документальным фильмом страны
На Урале инженерная компания задолжала работникам три миллиона
В Екатеринбурге нашли погибшим пропавшего в пятницу Сергея Боброва
В Школе здоровья 50+ начали 2020 год с танцевальной терапии
В Екатеринбурге нашли склад с немаркированной табачной продукцией на 10 миллионов
Площадь перед УрГЭУ предлагают превратить в «пешеходный оазис»
Средневековые монстры, здоровый кишечник и американский детектив – что екатеринбургские книгочеи предпочли «голубым огонькам»?
В Свердловскую область нагрянут снегопады и метели
После смены правительства РФ в Екатеринбурге изменились кураторы Универсиады - 2023
Рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале составил почти 10% в 2019 году
Ученые предложили использовать уральский препарат в борьбе с новым типом короновируса из Китая
Зарплаты не хватало: в Екатеринбурге сотрудница завода организовала элитный бордель
На Урале бандит хотел ограбить почту, но испугался и сбежал
«Мало не покажется»: Николай Коляда снова поработает с Кириллом Серебренниковым
В Свердловской области больше всего «черных лесорубов»
В 2020 году на ЕВРАЗ КГОК поступят три новых локомотива НП-1
Представились службой безопасности: у уральца с банковской карты украли 187 тысяч