Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:31:16+03:00

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Екатеринбургский фотограф Александр Ежъ Осипов занял третье место на конкурсе фотокосплеев 35AWARDS, проведя фотосессию в стиле «Пиратов Карибского моря». Участие в конкурсе принимало больше 2,4 тысячи человек из 85 стран и 714 городов. В общей сложности, на него подали 9 653 фотографии.

- Работа заняла третье место и вошла в число лучших фотографий конкурса. Также я занят первое место на звание лучшего фотографа, - поделился на своей странице во «ВКонтакте» Осипов. – Как-то так.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Большинство фотографий, которые были сделаны еще в прошлом году, действительно очень трудно отличить от кадров из фильма. На них очень похожий Джек Воробей в окружении дам с Тартуги, Элизабет Суонн, Кракен, пожирающий «Голландца», и, конечно, сам Дейви Джонс. Просто посмотрите эти шикарные фотографии.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

ИСТОЧНИК KP.RU