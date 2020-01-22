На Урале инженерная компания задолжала работникам три миллиона

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:08:32+03:00

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Инженерная компания в Тавде задолжала работникам три миллиона зарплаты. Деньги не выплатили 179 работникам. Как выяснили в прокуратуре, зарплату сотрудники компании не получили за ноябрь.

- Тавдинская городская прокуратура провела проверку исполнения муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы» законодательства в сфере оплаты труда. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у предприятия имеется задолженность по заработной плате за ноябрь 2019 года, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По результатам принятых прокуратурой мер заработная плата работникам выплачена. Кроме того за несвоевременную выплату работники получили компенсацию на общую сумму больше 41 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU