В Екатеринбурге нашли склад с немаркированной табачной продукцией на 10 миллионов

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:32:22+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли склад с немаркированной табачной продукцией. Полиция изъяла у торговцев 55 тысяч пачек нелегального товара. Его общая стоимость, по предварительным данным, составляет более 10,5 миллионов рублей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- 14 января оперативники городского УМВД обнаружили и изъяли свыше 55 тысяч пачек немаркированной табачной продукции различных наименований, предназначенной для реализации на территории оптово-розничных комплексов, бухгалтерские записи о ведении незаконного бизнеса, а так же более 500 тысяч рублей, предположительно полученных от данной деятельности, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Предполагаемый организатор незаконного склада уже задержан. Он уже написал явку с повинной. Им оказался 41-летний екатеринбуржец. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает других участников организации незаконного склада.

ИСТОЧНИК KP.RU