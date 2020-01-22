Средневековые монстры, здоровый кишечник и американский детектив – что екатеринбургские книгочеи предпочли «голубым огонькам»?

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:03:25+03:00

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал литературные предпочтения россиян и уральцев, в частности в новогодние каникулы. Выяснилось, что праздничные гуляния не сильно отвлекли от книг любителей чтения, которые в новогоднюю ночь читали лишь на треть меньше обычного.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Самой популярной электронной книгой у екатеринбургских читателей в новогоднюю ночь стала фэнтези-сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», повествующая о средневековом охотнике за чудовищами Геральте и его воспитаннице Цири. Предпочтение этой книге также отдали жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и других крупных городов России.

Вторым по популярности новогодним чтивом екатеринбургцев стала нон-фикшн книга немецкого врача Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», рассказывающая о том, о чём обычно принято молчать. Замыкает тройку лидеров классический детектив Сидни Шелдон «Если наступит завтра».

В новогодние каникулы читатели также отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. На пятой позиции в топ-листе самых популярных книг на каникулах – сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни после праздничных застолий.

Топ-5 популярных электронных книг с 1 по 9 января 2020 года у российских пользователей сервиса «МТС Библиотека»:

1. «Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли; (эта книга оказалась самой популярной у москвичей)

2. «Ведьмак» (сборник), Анджей Сапковский;

3. «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

4. «Текст», Дмитрий Глуховский;

5. «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений

для дома и зала», Сергей Бубновский.

Среди прочитанных в Новый год классиков лидируют русские писатели: Л. Толстой, А. Пушкин, А. Чехов, и М. Булгаков.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.