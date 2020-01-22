2020-01-22T16:54:03+03:00
Спорт

После смены правительства РФ в Екатеринбурге изменились кураторы Универсиады - 2023

Вице-премьер Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков ушли в отставку
Алина СУРИНА
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В 2019 году Универсиада прошла в КрасноярскеВ 2019 году Универсиада прошла в КрасноярскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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После смены правительства РФ изменились кураторы Универсиады- 2023 в Екатеринбурге. Вице-премьер Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков ушли в отставку. Заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и культуры стал бывший руководитель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Он сменил Ольгу Голодец.

Дмитрий Чернышенко возглавлял инвестиционную компанию Volga Group. Эта компания владеет активами бизнесмена Геннадия Тимченко. Также с 2014 года новый вице-премьер является президентом КХЛ.

Вместо Павла Колобкова министром спорта назначили президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина. Эта организация и проводит Всемирные студенческие игры. Документ опубликован на сайте Кремля. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

Олег Матыцин продолжительное время работал в Российском госуниверситете физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Он начал с преподавания, а позже стал ректором и президентом университета. С 2005-го до 2015-го года министр спорта являлся президентом Российского спортивного студенческого союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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После смены правительства РФ в Екатеринбурге изменились кураторы Универсиады - 2023
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