2020-01-22T15:22:34+03:00
Общество

Ученые предложили использовать уральский препарат в борьбе с новым типом короновируса из Китая

Шесть лет назад это же средство бывший министр здравоохранения России предлагала попробовать в борьбе с лихорадкой Эбола
Данил СВЕЧКОВ
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Триазавирин производится в виде капсул.Триазавирин производится в виде капсул.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неизвестный тип короновируса, от которого в Китае умерло несколько человек, уже добрался и до Америки. Семь дней назад в США из КНР вернулся турист, который вскоре почувствовал себя нехорошо. Сегодня стало известно, что врачи подтвердили у него пневмонию. Пока весь мир решает, как победить новую болезнь, ученые из Екатеринбурга предлагают использовать в борьбе с нею свою разработку – препарат «Триазавирин».

- Препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и «китайская новая болезнь», - отмечают сотрудники Уральского федерального университета.

Добавим, что триазавирин разрабатывался больше 30 лет. Шесть лет назад, когда в Африке случилась эпидемия Эболы теперь уже бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что триазавирин попробуют в борьбе с лихорадкой.

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Потенциальный убийца Эболы упакован в красно-желтые капсулы. Десять штук в одном блистере. Два блистера – на курс. В аптеках найти пока невозможно. Называется Триазавирин. Его стали разрабатывать больше 30 лет назад, как лекарство против гриппа, а получили едва ли не универсальное противовирусное средство, которое вскоре, быть может, спасет Африку от эпидемии. Чтобы выяснить, каких усилий стоило создать такую панацею, мы встретились с одним из ее создателей Олегом Чупахиным. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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