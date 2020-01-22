«Мало не покажется»: Николай Коляда снова поработает с Кириллом Серебренниковым
Известный уральский драматург Николай Коляда договорился с режиссером театра и кино Кириллом Серебренниковым о совместной постановке нового спектакля.
К Серебренникову в гости в Москве Николай Коляда приехал в компании с мировой знаменитостью – пианистом Борисом Березовским.
- У Березовского мечта: принять участие в спектакле по записным книжкам Ерофеева, он готов лететь на спектакль из любой точки мира. Есть пьеса. Ее можно переделать, и будет порядок, - пишет Николай Коляда на своей странице в Facebook. – Приехали к Кириллу, я давай рассказывать, как это будет. Кирилл на съемках кино на прощание сказал мне, что, мол, давай. Сделаем такое, чего ни у кого нет. А Березовский давно хотел сделать спектакль с «Коляда-Театром».
«Гоголь-центр», по словам драматурга, будет «паровозом» проекта, оттуда в спектакль возьмут двух актеров, еще двух – из «Коляда-Театра».
- Сбацаем такое, что мало не покажется всем. На два города: на Москву и на Екатеринбург, - рассказал Николай Коляда.
ИСТОЧНИК KP.RU