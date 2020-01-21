Следователи рассказали, что привело к смерти екатеринбуржца Сергея Суетина, которого искали месяц

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:16:50+03:00

Криминала в его смерти не было

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Следователи рассказали, что стало причиной смерти 56-летнего Сергея Суетина. Напомним, мужчина пропал еще в прошлом году, перед Новым годом. Сергей возвращался домой поздно вечером после корпоратива. К сожалению, домой он так и не пришел. Сергея искали почти месяц – вчера его тело обнаружили на улице Пархоменко.

Мужчина скончался от переохлаждения, криминала в его смерти нет, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

До этого дочь пропавшего мужчина по имени Ксения рассказала, как его тело было найдено.

- Тело случайно обнаружили геодезисты на улице Пархоменко. Там рядом находятся частные дома и два супермаркета. Мимо него каждый день проходили люди, но никто так его и не заметил, - рассказала Ксения.

Сергей Суетин пропал 21 декабря. Мужчину искали полицейские и волонтеры, но его поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU