2020-01-21T06:39:07+03:00
Происшествия

«Все проходили мимо и не обращали внимания»: в Екатеринбурге завершились поиски Сергея Суетина

Мужчина пропал после того, как возвращался домой с корпоратива
Мария Трапезникова
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Фото: представлено родственникамиФото: представлено родственниками
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В Екатеринбурге волонтеры завершили поиски 56-летнего Сергея Суетина, который пропал еще в прошлом году, перед Новым годом. Мужчина поздно вечером, в районе Уктуса, возвращался домой после корпоратива. Но к родным так и не пришел. Сергея искали почти месяц – вчера его тело обнаружили на улице Пархоменко.

О гибели мужчины сообщили в ПСО «Лиза Алерт». Дочка погибшего, Ксения, подтвердила информацию.

- Тело случайно обнаружили геодезисты на улице Пархоменко. Там рядом находятся частные дома и два супермаркета. Мимо него каждый день проходили люди, но никто так его и не заметил, - рассказала «Комсомолке» Ксения.

Что стало причиной гибели мужчины, пока не ясно. В пресс-службе регионального СКР сказали, что сейчас по данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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