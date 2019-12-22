«Вышел с корпоратива и пропал»: в Екатеринбурге ищут мужчину с усами
В Екатеринбурге, в районе Уктуса, вторые сутки ищут 56-летнего Суетина Сергея Николаевича. Мужчина пропал накануне, 21 декабря, около 22:00. О пропаже сообщила его дочь Ксения.
- Он вышел с корпоратива. Пошел на остановку, чтобы поехать домой. Последний раз его видел коллега, с которым он расстался на остановке общественного транспорта «Уктус», в сторону Химмаша, - рассказала «Комсомолке» Ксения.
После этого мужчина перестал выходить на связь. Раньше никогда так надолго не пропадал, всегда был на связи. Дома его ждет семья.
Приметы: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, носит усы.
На момент пропажи был одет в синие джинсы, черную куртку, черную шапку с серыми полосками.
Если вы вдруг видели где-то Сергея Николаевича или знаете, где он может быть, позвоните по телефону: 8 (922) 185-26-99 (Ксения Суетина).
ИСТОЧНИК KP.RU