2019-12-22T17:19:27+03:00
Общество

«Вышел с корпоратива и пропал»: в Екатеринбурге ищут мужчину с усами

Дома Сергея Николаевича ждет семья
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Ксения СуентинаФото: Ксения Суентина
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге, в районе Уктуса, вторые сутки ищут 56-летнего Суетина Сергея Николаевича. Мужчина пропал накануне, 21 декабря, около 22:00. О пропаже сообщила его дочь Ксения.

- Он вышел с корпоратива. Пошел на остановку, чтобы поехать домой. Последний раз его видел коллега, с которым он расстался на остановке общественного транспорта «Уктус», в сторону Химмаша, - рассказала «Комсомолке» Ксения.

После этого мужчина перестал выходить на связь. Раньше никогда так надолго не пропадал, всегда был на связи. Дома его ждет семья.

Приметы: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, носит усы.

На момент пропажи был одет в синие джинсы, черную куртку, черную шапку с серыми полосками.

Если вы вдруг видели где-то Сергея Николаевича или знаете, где он может быть, позвоните по телефону: 8 (922) 185-26-99 (Ксения Суетина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вышел с корпоратива и пропал»: в Екатеринбурге ищут мужчину с усами
Новинка от компании Polaris докажет Вам, что глажение может быть очень комфортным и быстрым
Есть пострадавшие: под Екатеринбургом фура попала в ДТП и вылетела в кювет
Расчехляйтесь: Екатеринбург накроет резкое потепление
В Екатеринбурге 400 юных дзюдоистов соревновались за призы главы города
«Прихватили самое ценное - иконы»: уральские спасатели устроили «пожары» в храмах перед рождественскими праздниками
Все было под угрозой срыва: автолюбители Екатеринбурга выстроились в огромную новогоднюю автоелку
В команде пополнение: за «Уралочку» будет играть медалистка Универсиады
Над Екатеринбургом зависло «ложное солнце»
На Урале третьи сутки ищут Михаила Горбачева
У главной елки Екатеринбурга за 300 тысяч устроят новогоднее шоу
В Екатеринбурге, в доме губернатора, за 36 миллионов продают элитную квартиру в стиле «черного лебедя»
В Екатеринбурге выступили лучшие танцоры мира
Установят площадку для собак, автостоянку и велодорожки: в 2020 году в Екатеринбурге реконструируют еще один сквер
Без очередей: в больнице Екатеринбурга открылись кабинеты диспансерного наблюдения
«Наверняка ей вдохновились»: во время Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы
«Нуждается в медицинской помощи»: на Урале пять дней назад пропал 27-летний парень
«Я же говорил, сыпь ей на голову»: Шнуров показал, как екатеринбурский рэпер должен был поступить с Полиной Гагариной
Проспект Космонавтов встал в глухую пробку из-за перевернувшейся машины газовой службы
Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
О биеннале и Ельцин-Центре: экс-ведущий «Орла и решки» снял Instagram-сериал про Екатеринбург
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с карими глазами и в очках
Коту, спасенному из-под колес на уральской дороге, сделали операцию
Уральские медики и полицейские будут работать на новом транспорте
В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов