«Шла домой из школы»: в Екатеринбурге водитель сбил девочку, идущую по пешеходному переходу

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:45:56+03:00

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Днем в Екатеринбурге произошло ДТП, где пострадала 16-летняя девочка. Авария случилась в 13:00 рядом с домом на Технической, 148.

По предварительным данным, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по улице Технической в сторону Расточной ехал Chevrolet Lanos. За рулем находился 45-летний мужчина. Как уточнили в ГИБДД, его стаж вождения – 19 лет. По какой-то причине автомобилист наехал на школьницу.

- В результате наезда 16-летняя девочка с ушибами была госпитализирована в лечебное учреждение. Установлено, что девочка возвращалась домой из школы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по

Точные причины ДТП будут выяснены в ходе расследования.

В Госавтоинспекция напоминают, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны уступать дорогу пешеходам. Пешеходы, в свою очередь, при переходе дороги должны убедиться в безопасности. Также необходимо постоянно смотреть по сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU