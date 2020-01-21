«Шла домой из школы»: в Екатеринбурге водитель сбил девочку, идущую по пешеходному переходу
Днем в Екатеринбурге произошло ДТП, где пострадала 16-летняя девочка. Авария случилась в 13:00 рядом с домом на Технической, 148.
По предварительным данным, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по улице Технической в сторону Расточной ехал Chevrolet Lanos. За рулем находился 45-летний мужчина. Как уточнили в ГИБДД, его стаж вождения – 19 лет. По какой-то причине автомобилист наехал на школьницу.
- В результате наезда 16-летняя девочка с ушибами была госпитализирована в лечебное учреждение. Установлено, что девочка возвращалась домой из школы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по
Точные причины ДТП будут выяснены в ходе расследования.
В Госавтоинспекция напоминают, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны уступать дорогу пешеходам. Пешеходы, в свою очередь, при переходе дороги должны убедиться в безопасности. Также необходимо постоянно смотреть по сторонам.
ИСТОЧНИК KP.RU