2020-01-20T17:17:03+03:00
Общество

Из-за ремонта в десятках домов Верх-Исетского района два дня будет пропадать свет

Терпеть неудобство жильцам придется 21 и 22 января
Данил СВЕЧКОВ
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Отключать электричество будут с 09.00 до 17.00.Отключать электричество будут с 09.00 до 17.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга во вторник и в среду в ряде домов будут отключать электроэнергию. Связано это с ремонтными работами, которые будет проводить «Екатеринбургская электросетевая компания».

- В связи с ремонтными работами 21 января с 9:00 до 17:00 будет отключение электроэнергии по следующим адресам: ул. Викулова, 26, 26 а, 28, 28 а, 28 б, 28 д, 34/2, ул. Татищева, 123, 125 – 137, ул. Венгерских коммунаров, 120 – 120 а – 134, ул. С. Лагоды, 7, 7 а – 7 д, 6 а, 8, ул. Плотникова, 9, 10, 10 а, 10 б, 11, 11 б, 12, поселок Палникс, - сообщают в администрации Верх-Исетского района. - Также электроэнергии не будет 22 января с 9:00 до 17:00 по ул. Викулова, 18 а, 18 б, 18 г, 26, 26 а, 28, 28 а, 28 б, 28 г, 28 д, 34/1, 34/2, ул. Татищева, 105, 105 а – 123, 123 а, 123/1, 123/2, ул. Плотников, 15 б, ул. Венгерских коммунаров, 112 – 126, ул. Сварщиков, 19, 20, 20 а, 21, 24, 24 а.

Также отключение электричества произойдет 22 января в домах 1-29, 2-24 по улице Шекспира. Света не будет с 12.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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