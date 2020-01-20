В Екатеринбурге вспомнят жертв Холокоста

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:23:05+03:00

27 января в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» в 11:00 начнется День памяти жертв Холокоста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении 12 дней в столице Урала будут проводиться памятные мероприятия

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В Екатеринбурге началась Неделя памяти жертв Холокоста. С 20 января по 2 февраля в столице Урала пройдет череда образовательных и культурных мероприятий - выставок, мемориальных вечеров, кинопоказов, спектаклей и семинаров.

- Это ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц силами Красной армии, - уточняют в администрации Екатеринбурга.

Так, 22 января в театре балета «Щелкунчик» будет показан спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» для ветеранов и бывших узников концлагерей, учащихся школ города. А в следующий понедельник в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» в 11:00 начнется День памяти жертв Холокоста.

- На церемонию приглашены руководители Екатеринбурга и Свердловской области, - добавляют в мэрии. - В екатеринбургском Президентском центре Б. Н. Ельцина 30 января в 18:00 откроется выставка «Спасители». Это мультимедийный проект, посвященный 209 российским Праведникам народов мира и спасенным ими евреям.

ИСТОЧНИК KP.RU