2020-01-20T15:39:31+03:00
Происшествия

Плакал во сне и боялся гулять: на Урале чиновников наказали за мальчика, которого покусала бродячая собака

Пес сильно покусал ребенка, а он очень испугался и оправился нескоро
Мария Трапезникова
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Несчастный случай произошел в июле прошлого годаНесчастный случай произошел в июле прошлого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Троицкий Свердловской области прокуратура разобралась с несчастным случаем, который произошел в июле прошлого года – на маленького 11-летнего мальчика набросилась бездомная собака, когда тот возвращался домой из школы. Мальчик получил сильное ранение левой голени.

- В связи с полученными повреждениями мальчик обращался в районную больницу, ему оказывалась медпомощь: обрабатывались кровоточащие раны, накладывались швы, проводилась вакцинация от бешенства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После нападения бродячего паса мальчик долго не мог прийти в себя: плохо спал по ночам, просыпался и плакал, а также боялся выходить гулять. После проверки прокуратуры выяснилось, что администрация Талицкого ГО, куда входит и поселок Троицк, не отлавливала бродячих животных.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием привлечь администрацию к ответственности. Суд согласился и обязал властей выплатить мальчику 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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