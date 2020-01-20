Плакал во сне и боялся гулять: на Урале чиновников наказали за мальчика, которого покусала бродячая собака
В поселке Троицкий Свердловской области прокуратура разобралась с несчастным случаем, который произошел в июле прошлого года – на маленького 11-летнего мальчика набросилась бездомная собака, когда тот возвращался домой из школы. Мальчик получил сильное ранение левой голени.
- В связи с полученными повреждениями мальчик обращался в районную больницу, ему оказывалась медпомощь: обрабатывались кровоточащие раны, накладывались швы, проводилась вакцинация от бешенства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После нападения бродячего паса мальчик долго не мог прийти в себя: плохо спал по ночам, просыпался и плакал, а также боялся выходить гулять. После проверки прокуратуры выяснилось, что администрация Талицкого ГО, куда входит и поселок Троицк, не отлавливала бродячих животных.
Тогда прокурор обратился в суд с требованием привлечь администрацию к ответственности. Суд согласился и обязал властей выплатить мальчику 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU