2020-01-20T14:30:13+03:00
Общество

На ЕВРАЗ НТМК закупили новые автобусы и открыли отремонтированную столовую

На ЕВРАЗ НТМК вышли на линию пять новых автобусов для транспортировки металлургов
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Новые автобусы будут крусировать по пригородному маршрутуНовые автобусы будут крусировать по пригородному маршруту
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На ЕВРАЗ НТМК вышли на линию пять новых автобусов для транспортировки металлургов. Ключи от техники водителям вручил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. Также после капитального ремонта была открыта столовая в кислородно-компрессорном цехе.

ЕВРАЗ НТМК ведет планомерную работу по переходу на безопасный и более экологичный вид транспорта. Новые автобусы имеют класс «Евро-5», что гарантирует минимальные выбросы в атмосферу. В автобусе 45 мест, салон и кабина водителя оборудованы видеокамерами, спутниковой системой наблюдения и современной системой отопления.

В обновленной столовой кислородно-компрессорного цеха сж

В обновленной столовой кислородно-компрессорного цеха сж

За 10 лет комбинат приобрел 39 подобных автобусов, обновление парка продолжится в 2020 году.

Для улучшения бытовых условий сотрудников кислородно-компрессорного цеха произведен капитальный ремонт столовой. ЕВРАЗ направил на обновление 23 млн рублей. За восемь месяцев здесь заменили все коммуникации, отремонтировали помещения, установили новое кухонное оборудование.

Столовая рассчитана на одновременный обед 55 человек, за смену здесь обедают более 200 металлургов и представителей подрядных организаций.

В столовых ЕВРАЗ НТМК большой выбор блюд

В столовых ЕВРАЗ НТМК большой выбор блюд

Столовая отремонтирована в рамках программы ремонтов помещений непроизводственного назначения, которая реализуется более 10 лет и предполагает ремонт столовых, душевых, санузлов и здравпунктов в соответствии с корпоративным.

На комбинате работает 18 столовых, 15 из них уже отремонтированы. Реализация программы продолжится в 2020 году.

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