На трассах Свердловской области за выходные поймали больше сотни пьяных водителей

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:44:20+03:00

Часть из них была задержана не в первый раз

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В минувшие выходные инспекторы ГИБДД поймали на свердловских трассах 127 пьяных водителей. 20 из них отказались проходить медосвидетельствование, а еще 16 были задержаны за пьяную езду уже не в первый раз. Еженедельные рейды проходили три дня – с пятницы по воскресенье.

- Причем, в субботу и воскресенье было выявлено по 46 таких фактов. По итогам проведенных мероприятий в отношении водителей составлены административные материалы за грубые нарушения ПДД, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области. – К уголовной ответственности привлекли 16 человек.

Помимо этого, инспекторы поймали 102 водителя, которые вообще никогда не получали прав, но при этом сели за руль. У еще 22 человек права забрали полицейские – но их это не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU