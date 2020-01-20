2020-01-20T13:44:20+03:00
Общество

На трассах Свердловской области за выходные поймали больше сотни пьяных водителей

Часть из них была задержана не в первый раз
Мария Трапезникова
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На трассах Свердловской области за выходные поймали больше сотни пьяных водителейНа трассах Свердловской области за выходные поймали больше сотни пьяных водителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные инспекторы ГИБДД поймали на свердловских трассах 127 пьяных водителей. 20 из них отказались проходить медосвидетельствование, а еще 16 были задержаны за пьяную езду уже не в первый раз. Еженедельные рейды проходили три дня – с пятницы по воскресенье.

- Причем, в субботу и воскресенье было выявлено по 46 таких фактов. По итогам проведенных мероприятий в отношении водителей составлены административные материалы за грубые нарушения ПДД, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области. – К уголовной ответственности привлекли 16 человек.

Помимо этого, инспекторы поймали 102 водителя, которые вообще никогда не получали прав, но при этом сели за руль. У еще 22 человек права забрали полицейские – но их это не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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