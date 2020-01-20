2020-01-20T13:25:47+03:00
Общество

Соревновались в ловкости, скорости и сообразительности: в Екатеринбурге прошел чемпионат спидкубинга

Спортсмены на время собирали Кубики Рубика разной степени сложности
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге прошел чемпионат по спидкубингуВ Екатеринбурге прошел чемпионат по спидкубингуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные, 18-19 января, в Екатеринбурге, прошел четвертый открытый чемпионат по собиранию Кубика Рубика. 100 участников из Свердловской и Тюменской областей собрались в зале ЦК «Урал», чтобы посоревноваться в ловкости, скорости и сообразительности.

Участники всех возрастов - от 9 до 42 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники всех возрастов - от 9 до 42 летФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования проводились сразу по 12 дисциплинам: и с Кубиками Рубика площадью от 2х2х2 до 7х7х7, и с Кубиками Рубика в непривычной для обычного человека форме – треугольника и пятиугольника. Все участники были поделены на две категории – новички, которые первый раз приехали на чемпионат, и ветераны – они участвуют не третий и не четвертый раз. Ограничения по возврату на чемпионате тоже не было – самому маленькому участнику было 9 лет, а самому взрослому – 42 года. Однако большинству спортсменов – до 21 года.

На чемпионате было 12 дисциплин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На чемпионате было 12 дисциплинФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревновались на скорость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соревновались на скоростьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь такая же схема, как и на обычных спортивных соревнованиях: каждый участник заявляется только на ту дисциплину, которая ему по силам, - рассказала «Комсомолке» Наталья Гвылева-Сергачева, организатор чемпионата. – То есть, например, на кубик 7х7х7 есть ограничения в семь минут. Если ребенок собирает больше, чем за семь минут, ему нет смысла заявляться.

У каждого из участников пять попыток на сбор Кубика Рубика. Для того, чтобы определить результат, жюри исключает лучшее время, которое показал спортсмен, и худшее. После чего остаются три средних – они складываются и делятся, чтобы выяснить среднее время.

На чемпионате было 100 участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

На чемпионате было 100 участниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Все попытки записывались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все попытки записывалисьФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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