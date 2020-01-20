2020-01-20T12:06:59+03:00
Общество

Депутаты проанализируют предоставление мер господдержки субъектам инвестдеятельности

По поручению председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной в парламенте формируется план мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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По поручению председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной в парламенте формируется план мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. В частности, начата работа над законопроектами о мерах господдержки субъектам инвестиционной деятельности.

«Я поручила своему первому заместителю, Виктору Анатольевичу Шептию, провести работу по формированию плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Предстоит внести большой блок изменений в социальные законы Свердловской области, направленные на обеспечение мер поддержки семьи, которые озвучил Владимир Владимирович Путин. Безусловно, вместе с исполнительными органами власти будут подготовлены изменения в областной бюджет на 2020 год, так как Президент акцентировал внимание на том, что меры поддержки семьи и материнства должны быть предоставлены с первого января 2020 года. Предстоит проанализировать и подготовить предложения региональному по налоговому законодательству», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Профильный комитет начал работу над законопроектом о внесении изменений в статью 45 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». Речь идет о том, что исполнительные органы власти предоставляют в Законодательное Собрание информацию о предоставленных мерах господдержки для субъектов инвестдеятельности ежегодно не позднее 15 мая текущего года. В контексте поручения Президента РФ о компенсации федеральным бюджетом до 2/3 выпадающих доходов субъектов Российской Федерации от предоставления налоговых преференций, данная инициатива будет актуальной.

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