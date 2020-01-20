Как в зимней сказке: в Екатеринбурге за 16 миллионов продают белоснежную квартиру с зоной ресепшн в доме

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:04:14+03:00

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В Екатеринбурге в ЖК «Огни», который находится на Белинского, 108, продают очень необычную квартиру – все ее пять комнат выполнены в белоснежных цветах, отчего складывается ощущение, что находишься в зимней ретро-сказке.

Квартира находится на 16 этаже, ее площадь – 148 квадратных метров, из них около 40 выделено для кухни. Заплатить за эту красоту придется 16,5 миллионов рублей.

Фото: N1.RU

- В квартире выполнена отделка по дизайн-проекту, где все помещения составляют одно стилистическое пространство. Панорамное остекление с одним из лучших видов на город, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Большая кухня-столовая объединена с пространством гостиной. Удобная прихожая с отдельной гардеробной комнатой.

У ЖК есть подземный и наземный паркинг. На первом этаже дома располагается зона ресепшн и кафе. Пропускают в гости только по документам под запись.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU