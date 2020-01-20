Свердловчанки стали делать меньше абортов
За прошедший год в северном округе Свердловской области количество абортов снизилось на 4%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, там же отметили, что, помимо этого, в структуре абортов увеличилась доля наименее опасных – медикаментозных, которые осуществляются на ранних сроках беременности.
- Тенденция к улучшению этих показателей наблюдается на территории области уже более пяти лет, что связано, в том числе, с совершенствованием системы консультирования женщин, - отметили в Минздраве.
По словам заведующей женской консультации Краснотурьинска Нины Иовлевой, снижение числа абортов говорит не только о том, что женщины стали более ответственно относиться к беременности, но и о том, что в регионе набирает обороты социальная и психологическая помощь для будущих мам.
ИСТОЧНИК KP.RU