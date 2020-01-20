2020-01-20T08:59:01+03:00
Общество

Только я, плед и сериалы: в новогодние праздники свердловчане не выбирались из дома

Порядка 82% горожан оказались домоседами
Мария Трапезникова
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В новогодние праздники свердловчане оказались домоседамиВ новогодние праздники свердловчане оказались домоседамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый четвертый житель Свердловской области поддерживал идею о сокращении новогодних каникул. Как рассказали аналитики из HeadHunter, чаще всего за урезанные выходные высказывались мужчины 45-54 лет и представители менеджмента, транспортной сферы и сельского хозяйства.

- При этом, на прямой вопрос «Что нужно сделать с новогодними каникулами?» 28% свердловчан ответили «сократить или ликвидировать», 49% - «оставить все как есть» и 24% - «увеличить», - отметили в пресс-службе сервиса.

Интересно, что новогодние праздники почти все уральцы провели дома – никуда не выбирались за пределы области порядка 82% горожан. 13% путешествовали по России и всего 1% отправились на праздники за границу.

- Больше всего «домоседов» оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства, - рассказала Анна Осипова, глава пресс-службы HH-Урал. – За границу ездили банкиры, а по стране путешествовали представители сферы искусства и масс-медиа.

Фото: HeadHunter

Фото: HeadHunter

Порядка 38% респондентов вышли на работу после праздника с хорошим настроением и бодрым настроем, примерно столько же (39%) – с обычным, и только 18% - с плохим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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