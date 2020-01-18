Торговала прямо на вокзале: свердловчанка сбывала госнаграды

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:28:19+03:00

Ее поймали транспортные полицейские и завели на нее уголовное дело

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Транспортные полицейские на Ж/Д станции «Нижний Тагил» поймали местную жительницу, которую заподозрили в сбыте государственных наград. Среди них были такие, как «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и тому подобные.

- Женщина продала их мужчине прямо на вокзале. Согласно заключению экспертов, семь из девяти медалей являются подлинными госнаградами СССР, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. - А, согласно статье 324 УК РФ, за сбыт госнаград предусмотрена уголовная ответственность.

Женщину задержали прямо на месте, с поличным, и доставили в отделение. На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU