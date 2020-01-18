2020-01-18T10:52:40+03:00
Происшествия

Принимал всех «нуждающихся»: уралец устроил в своей квартире наркопритон

Полицейские обнаружили в доме наркотики, шприцы и трубки
Мария Трапезникова
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Фото: УМВД "Нижнетагильское"Фото: УМВД "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле полиция штурмом взяла квартиру 30-летнего местного жителя, который организовал у себя дома наркопритон, где он и его гости получали наслаждение от наркотиков. Полицейские устроили засаду. Долго ждать не пришлось - первыми в двери притона зашли молодой человек и девушка, а еще через некоторое время из подъезда вышел сам подозреваемый - сел в такси и уехал.

- Пока его не было, по адресу пришли двое мужчин, которые, как предполагали оперативники, пришли с надежной на «дозу». Не прошло и получаса, как вернулся хозяин квартиры - не один, а со спутницей, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Их полицейские и задержали, прямо посреди лестничной клетки рядом с квартирой. От шума, который доносился из коридора, забеспокоились и гости притона: они открыли двери квартиры, чтобы посмотреть, что там происходит. Так их и поймали.

А в квартире, на стенах которой красовались различные романтичные надписи и рисунки, оперативники обнаружили полимерный пакет и фольгированный сверток с порошкообразным веществом, который, как позже показала экспертиза, оказался мефедрон. На столе в центре комнаты полицейские обнаружили трубки, шприцы и фольгу со следами нагара. А еще несколько юбилейных медалей ко Дню Победы и большое количество сотовых телефонов и ключей.

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

- Всех задержанных доставили в отделение. Из шести человек четверо оказались ранее неоднократно судимыми. 33-летняя спутница хозяина квартиры работала медиком в одной из больниц и ранее уже привлекалась за хранение наркотиков, - добавили в полиции.

Не судимыми оказались только хозяин наркопритона и 34-летний работник пилорамы. Результаты медосвидетельствования подтвердили, что все шестеро были «под кайфом». А на хозяина квартиры завели уголовное дело, до суда он будет находиться под стражей.

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

ИСТОЧНИК KP.RU

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