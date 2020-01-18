Тушили четыре бригады: в уральском городе сгорел детский сад

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:32:54+03:00

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Минувшей ночью в Алапаевске, что в Свердловской области, загорелось здание детского сада. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 01:32, на место отправились четыре бригады из восьми человек.

- На улице Набережная, на площади в 150 квадратных метров огонь уничтожил надворные постройки и кровлю, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Также повреждены потолочное перекрытие и стены частного жилого дома.

Огонь удалось потушить спустя полчаса, а к 03:02 пожарные закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU