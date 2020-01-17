2020-01-17T19:25:08+03:00
Общество

Самой красивой девушкой января по версии «Комсомолки» стала девушка, работающая имидж-стилистом

Ольга Асташова помогает людям заново полюбить себя
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница Ольги ВКонтактеФото: личная страница Ольги ВКонтакте
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Самой красивой девушкой января по версии «Комсомолки» стала девушка, работающая имидж-стилистом. Она опередила своих соперниц по лайкам. Конкурс проходил в нашей группе «ВКонтакте». Ольга рассказала, что она помогает людям заново полюбить себя.

- Для меня мода и стиль - не синонимы. Стремление быть модным, а не стильным, на мой взгляд, является ошибкой в работе над собственным имиджем. Поэтому я стараюсь помочь людям найти баланс между модой и своим уникальным, неповторимым стилем, - рассказала «КП-Екатеринбург» победительница.

Ольга Асташова в профессии уже пять лет. Она постоянно совершенствует свои знания и не собирается останавливаться на достигнутом.

В конкурсе Ольгу поддержали не только участники нашей группы, но и друзья, активно болеющие за подругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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