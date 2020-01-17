2020-01-17T17:18:14+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за ставшей платной парковки у ЦПКиО

Предприниматель захватил участок земли незаконно
Алина СУРИНА
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Предприниматель организовал парковку и незаконно требует с автомобилистов деньгиПредприниматель организовал парковку и незаконно требует с автомобилистов деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за ставшей платной парковки у ЦПКиО. Предприниматель незаконно захватил участок земли на Ткачей, 11,поставил будку для охранника и шлагбаум. Как рассказала Земельному комитету одна из обратившихся екатеринбурженок, за каждый час нахождения автомобилей на стоянке бизнесмен взимает с владельцев автомобилей по 100 рублей.

- В отдел муниципального контроля Земельного комитета обратились несколько человек с жалобами на то, что парковка, расположенная около оздоровительного комплекса «Луч» (улица Ткачей, 11), которая всегда была бесплатной, во время новогодних праздников вдруг обрела нового «хозяина» - ИП Коновалов Д. Ф, - рассказали в пресс-службе Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, территория парковки относится к категории неразграниченных земель. Это означает, что она не оформлена в МУГИСО и никому не принадлежит. Следовательно, осуществлять на ней предпринимательскую деятельность никто не имеет права. А чтобы получить такое право, участок должен сначала пройти межевание, поставлен на кадастровый учёт и выставлен на торги, в результате которых либо выкуплен, либо взят в аренду у государства.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что этот случай не единичный. Только за прошедший год Земельный комитет направил 160 материалов о подобных нарушениях в органы МВД, 25 - в органы прокуратуры, и 10 - в Управление Росреестра по Свердловской области. За захват земли может грозить штраф в 5 тысяч рублей для физического лица и до 50 тысяч для индивидуального предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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