2020-01-17T16:34:58+03:00
Происшествия

Водитель скрылся: сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения пенсионерки из автобуса

Женщину увезли в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения 85-летней пенсионерки из автобуса. ДТП произошло сегодня в 09:30 на Старых большевиков, 45.

- Неустановленный водитель неустановленного автобуса маршрут 08 (Хладокомбинат № 3-Таганская), начав движение с парковки продуктового магазина по улице Старых большевиков, допустил падение из салона транспортного средства пассажира, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пожилую женщину увезли с остановки на скорой. В ГКБ № 23 ей поставили предварительный диагноз «перелом плеча».

В Госавтоинспекции просят очевидцев помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив по телефонам: 8 (922) 17 18 198 или 02. Сотрудники ГИБДД гарантируют свидетелям ДТП конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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