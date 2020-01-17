Водитель скрылся: сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения пенсионерки из автобуса
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения 85-летней пенсионерки из автобуса. ДТП произошло сегодня в 09:30 на Старых большевиков, 45.
- Неустановленный водитель неустановленного автобуса маршрут 08 (Хладокомбинат № 3-Таганская), начав движение с парковки продуктового магазина по улице Старых большевиков, допустил падение из салона транспортного средства пассажира, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Пожилую женщину увезли с остановки на скорой. В ГКБ № 23 ей поставили предварительный диагноз «перелом плеча».
В Госавтоинспекции просят очевидцев помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив по телефонам: 8 (922) 17 18 198 или 02. Сотрудники ГИБДД гарантируют свидетелям ДТП конфиденциальность.
ИСТОЧНИК KP.RU