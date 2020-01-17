Следующим летом на Черном море отдохнут 133 тысячи уральских школьника
Власти Екатеринбурга уже озаботились летним отдыхом уральских детей. Как сообщает департамент информполитики, в санаториях и лагерях, расположенных на побережье Чёрного моря, побывают более 133 тысяч детей.
- В рамках реализации летней кампании 2020 года городские власти планируют в полной мере подготовить материально-техническую базу муниципальных детских оздоровительных лагерей в Екатеринбурге. В частности, продолжаются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций, - заявляют в ведомстве.
В 2019 году отдохнули 123 тысячи детей от шести до восемнадцати лет. Для этого в Свердловской области подготовили 22 загородных оздоровительных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU