Следующим летом на Черном море отдохнут 133 тысячи уральских школьника

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:00:39+03:00

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Власти Екатеринбурга уже озаботились летним отдыхом уральских детей. Как сообщает департамент информполитики, в санаториях и лагерях, расположенных на побережье Чёрного моря, побывают более 133 тысяч детей.

- В рамках реализации летней кампании 2020 года городские власти планируют в полной мере подготовить материально-техническую базу муниципальных детских оздоровительных лагерей в Екатеринбурге. В частности, продолжаются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций, - заявляют в ведомстве.

В 2019 году отдохнули 123 тысячи детей от шести до восемнадцати лет. Для этого в Свердловской области подготовили 22 загородных оздоровительных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU