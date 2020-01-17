Свердловчанка поехала в храм, а оказалась на водочном заводе

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:09:21+03:00

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В январе 2018 года Дарья, жительница Красноуфимска, что в Свердловской области, купила у турагентства двухдневный тур из Перми в Великий Устюг. За покупку она заплатила 32,5 тысячи рублей. Изначально программа автобусного тура включала в себя обзорную экскурсию по городу с посещением храма Прокопия Праведного.

- Однако после того, как автобус выехал из Перми, гид сообщил, что меняет маршрут. И вместо храма предложил туристам экскурсию по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Дарью это не устроило, потому что она планировала просветить своего ребенка. Плюс, время поездки из Перми было перенесено – и это тоже доставило семье значительные неудобства. Да еще и автобус был некомфортным. Поэтому после того, как Дарья с семьей вернулась из поездки, обратилась в районный суд.

- Она потребовала у компании вернуть ей деньги, включая все расходы, - добавили в суде. – Однако суд ей отказал. Тогда она отправилась в областной суд. И там, изучив все материалы дела, с женщиной согласились. Туроператора оштрафовали на 4,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU