2020-01-14T20:05:41+03:00
Общество

Мосгорсуд отказался встать на сторону Сергея Нетиевского и обязал шоумена выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей

Сторона экс-директора коллектива с таким решение не согласна и собирается подавать кассацию
Евгений Стоянов
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Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского. Фото: «Фест Хенд медиа»Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского. Фото: «Фест Хенд медиа»
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Конца и края нет судебным разбирательствам между участниками шоу «Уральские пельмени» и их бывшим директором и коллегой по сцене Сергеем Нетиевским.

14 января стало известно о том, что Мосгорсуд не встал на сторону Сергея Нетиевского в одном из витков его судебной тяжбы с бывшими коллегами по цеху.

Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского ООО «Фест Хенд медиа». До этого суд присудил этой компании выплатить 870 тысяч в пользу «Уральских пельменей». Сторона Нетиевского с такой перспективой не согласилась и попыталась оспорить это решение, но тщетно.

Иск касался первого выпуска программы «Уральские пельмени», которая вышла на экран в 2009 году. Тогда название шоу было таким: «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!».

- Удивительно, что суд принял решение взять доход продакшн компании и поделить все полученное между артистами, которые не создавали это сложное аудиовизуальное произведение, а выступали только актерами и авторами, а значит, не могут и не являются единоличными правообладателями произведения, - заявляют в пресс-службе компании «Фест Хенд медиа».

Там считают, что на этапе запуска шоу «Уральские Пельмени» все работы, финансирование и риски по созданию программы и ее продвижению лежали на плечах продюсера коллектива Сергея Нетиевского и его компания ООО «Фест Хенд медиа».

Компания не согласна с решением суда и будет подавать кассационную жалобу.

Конфликт между Нетиевским и его бывшими коллегами начался два года назад. По словам команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала зарплату остальных участников. Хотя изначально все работали на равных правах. Когда обман вскрылся, юмористы прогнали Сергея. А тот в свою очередь оспаривал увольнение через суд.

Сергей Нетиевский, в свою очередь, потребовал с бывших коллег по цеху 70 миллионов рублей. Тогда экс-директор коллектива обвинил бывших коллег в том, что они незаконно вывели эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мосгорсуд отказался встать на сторону Сергея Нетиевского и обязал шоумена выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей
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