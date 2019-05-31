Экс-директор «Уральских пельменей» требует с бывших коллег 70 миллионов рублей

Уже давно «Уральские пельмени» из любимого юмористического шоу страны превратились в самое скандальное шоу страны. То они делят бренд «УП», то не хотят выступать друг с другом на одной сцене, но чаще всего юмористы делят деньги. Причем не малые. И, похоже, в их истории начинается череда новых судебных разбирательств.

На этот раз экс-директор команды Сергей Нетиевский требует от коллег вернуть ему 70 миллионов рублей, которые те якобы вывели незаконным путем. В должниках у Нетиевского оказались Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Александр Попов, Сергей Калугин и нынешний директор коллектива Евгений Орлов. По мнению юристов Нетиевского последний и вывел деньги обманным путем.

- Орлов, будучи заместителем ген директора ООО «Идея Фикс медиа» 12 мая 2016 года без согласования с акционерами выдал актерам «Уральские пельмени» 14 однотипных займов по 4,9 млн. рублей от компании, - объясняет пресс-секретарь Нетиевского Ольга Куликова. – Именно по 4,9 млн, потому что по уставу его сделки без согласования ограничены 5-ю млн рублей! Он обошёл ограничение, разбив 68,8 млн рублей на 14 договоров по 4,9 млн рублей.

Согласно договору и актам – это были деньги за использование результатов творческого труда артистов. Соответственно возвращать эти займы артисты не планировали.

- Да это так, ребята вывели около 70 млн рублей вместе с их теперь уже новым директором Орловым Евгением из моей компании, - говорит Сергей Нетиевский. - Я хотел договориться миром, но меня не слышали, поэтому в последний день истечения срока давности мои адвокаты подали этот иск. Мне очень жаль, что мои бывшие коллеги «повелись на деньги» и попали под влияние этого токсичного персонажа - Орлова Евгения. Считаю, что он их использовал и подставил, предложив подписать фиктивные документы, в которых они, скорее всего, не разбирались. Теперь они заложники ситуации и вынуждены нападать на меня, чтоб спастись от долга в 10 млн рублей каждый и от ответственности за свои действия.

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