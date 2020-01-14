2020-01-14T17:00:09+03:00
Недвижимость

На благоустройство всех дворов Екатеринбурга уйдет 120 лет

Хотя программа рассчитана только до 2024 года
Лев ИСТОМИН
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Большая часть дворов в городе не благоустроенаБольшая часть дворов в городе не благоустроенаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга подсчитала, сколько дворов в городе нуждаются в благоустройстве. По программе «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге», рассчитанной на 2018-2024 годы, в городе требуется привести в надлежащее состояние 3384 дворовых территории.

В 2018-19 годах удалось благоустроить только 57 дворов. Эти данные содержатся в Приложении №2 к Постановлению администрации Екатеринбурга №3114, подписанном главой города Александром Высокинским 27 декабря 2019 года.

Если дворы продолжат приводить в нормальное состояние такими темпами, то для того, чтобы освоить весь список, понадобится 120 лет. В этом году реализация программы будет продолжена.

Фото: скан газеты "Екатеринбургский вестник"

Фото: скан газеты "Екатеринбургский вестник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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