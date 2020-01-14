Свыше 600 тысяч пассажиров перевезли уральские поезда в дни новогодних каникул

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:28:09+03:00

Пик пришелся на 6 января, когда поездами дальнего следования воспользовались более 43 тысяч человек

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С 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года поездами формирования Уральского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны Свердловской и Южно-Уральской железных дорог) перевезено 624 тыс. пассажиров. Пик пришелся на 6 января, когда поездами дальнего следования воспользовались более 43 тыс. человек.

Для обеспечения новогодних перевозок были назначены 169 дополнительных рейсов по наиболее популярным у пассажиров направлениям: из Екатеринбурга в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Приобье, из Перми в Москву и др.

В составе организованных детских групп в дни новогодних и рождественских каникул в уральских поездах проехали 23 тыс. маленьких пассажиров. Помимо регулярных рейсов, для перевозок детей было назначено 6 рейсов специальных «детских» поездов. В целом по стране поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» с 27 декабря по 12 января воспользовались свыше 5,8 млн человек. Этот показатель на 4,8% превышает итоги новогодних перевозок прошлого года.

Для обеспечения повышенного спроса пассажиров было назначено 1493 дополнительных рейса, что на 11,2% выше уровня прошлого года. Пиковыми датами выезда пассажиров в различные города страны стали 28, 29 и 30 декабря 2019 года. Наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении пришелся на 5, 6 и 7 января 2020 года. В эти даты регулярные и дополнительные поезда формирования АО «ФПК» совершили около 1800 рейсов и перевезли 1,2 млн пассажиров.

Большим спросом пользовались дневные поезда, которыми в период новогодних праздников воспользовались свыше 990 тыс. пассажиров. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году. Также выросли перевозки двухэтажными поездами и высокоскоростными поездами «Сапсан» и «Аллегро».