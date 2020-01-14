2020-01-14T15:28:09+03:00
Общество

Свыше 600 тысяч пассажиров перевезли уральские поезда в дни новогодних каникул

Пик пришелся на 6 января, когда поездами дальнего следования воспользовались более 43 тысяч человек
Поделиться:
Для обеспечения повышенного спроса пассажиров было назначено 1493 дополнительных рейсаДля обеспечения повышенного спроса пассажиров было назначено 1493 дополнительных рейса
Изменить размер текста:

С 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года поездами формирования Уральского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны Свердловской и Южно-Уральской железных дорог) перевезено 624 тыс. пассажиров. Пик пришелся на 6 января, когда поездами дальнего следования воспользовались более 43 тыс. человек.

Для обеспечения новогодних перевозок были назначены 169 дополнительных рейсов по наиболее популярным у пассажиров направлениям: из Екатеринбурга в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Приобье, из Перми в Москву и др.

В составе организованных детских групп в дни новогодних и рождественских каникул в уральских поездах проехали 23 тыс. маленьких пассажиров. Помимо регулярных рейсов, для перевозок детей было назначено 6 рейсов специальных «детских» поездов. В целом по стране поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» с 27 декабря по 12 января воспользовались свыше 5,8 млн человек. Этот показатель на 4,8% превышает итоги новогодних перевозок прошлого года.

Для обеспечения повышенного спроса пассажиров было назначено 1493 дополнительных рейса, что на 11,2% выше уровня прошлого года. Пиковыми датами выезда пассажиров в различные города страны стали 28, 29 и 30 декабря 2019 года. Наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении пришелся на 5, 6 и 7 января 2020 года. В эти даты регулярные и дополнительные поезда формирования АО «ФПК» совершили около 1800 рейсов и перевезли 1,2 млн пассажиров.

Большим спросом пользовались дневные поезда, которыми в период новогодних праздников воспользовались свыше 990 тыс. пассажиров. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году. Также выросли перевозки двухэтажными поездами и высокоскоростными поездами «Сапсан» и «Аллегро».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 600 тысяч пассажиров перевезли уральские поезда в дни новогодних каникул
Прыгали с воздушным змеем через лед и воду: в Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
В Екатеринбурге пассажирский автобус едва не протаранил дом
На Урале прокуратура заставила чиновников выдать квартиры детям-инвалидам
Ученики Николая Коляды ищут героев для уральского экологического роуд-муви
Губернатор Куйвашев присудил премии лучшим ученым Урала
Спасли 25 человек: в Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка
На Урале девочка, катаясь на ватрушке с горки, врезалась в дерево и сильно ударилась головой
«Счастья молодым!»: бывший начальник Федора Смолова прокомментировал свадьбу с внучкой Ельцина
В Екатеринбурге устроили облаву на водителей, перевозящих в машине детей
Свердловская область вошла в антирейтинг регионов России с самой грязной водой
«Это не губы большие, а помада яркая»: Юлия Михалкова о пластике на лице
Вытащил 23 смартфона и ящик денег: на Урале ищут воришку, который ограбил магазин электроники
Трогал руками за одежду: на Урале ищут педофила, надругавшегося над 8-летней девочкой
Суд вернул стюардессу из Екатеринбурга обратно в небо
Захотел увидеться: на Урале мужчина, который залез через балкон в квартиру к бывшей жене, угодил в колонию строго режима
Больше 600 уральцев за неделю «подхватили» пневмонию
В Нижнем Тагиле хотят реконструировать «Комсомольский сквер»
Хотел посмотреть знаки, но сбила машина: на трассе под Екатеринбургом погиб водитель Hyundai
«Две красотки»: уральская актриса поразила поклонников, выйдя на красную дорожку вместе с Дженнифер Лопес
В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на Евро-2020
В Екатеринбурге тренера по муай-таю отправили на 10 дней за решетку из-за долгов по алиментам
В центре Екатеринбурга за 150 миллионов продают Дом Культуры с лепниной и шикарными люстрами
«Обидно, конечно»: екатеринбуржец выбыл из гонки за первое место на «Дакар»
Энергетики починили трубы, из-за которых на Уралмаше случился потоп
Построят первые велодорожки и детские площадки: что ждет Шарташский лесопарк Екатеринбурга в новом году
В Екатеринбурге дом, который должны снести ради нового зала филармонии, сначала отремонтируют
Перед пропажей ее страницу удалили: на Урале завершились поиски 15-летней девочки
Мэрия Екатеринбурга обновила программу развития ЖКХ