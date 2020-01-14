На Урале прокуратура заставила чиновников выдать квартиры детям-инвалидам

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:26:00+03:00

Их заболевание не позволяло им жить под одной крышей

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В Богдановиче городская прокуратура обязала администрацию города выделить двум детям-инвалидам, брату и сестре, новое жилье без ожидания в очереди. Ранее постановлением администрации они уже были включены в список тех, кто имеет право на внеочередное предоставление жилья.

- Однако на протяжении долгого времени их право не реализовывалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Тогда как дети страдают хроническим заболеванием, который включен в соответствующий Перечень. Из-за этого они не могут жить в одной квартире.

Тогда в дело вмешалась прокуратура и решила проверить, в каких условиях живут дети. И на момент проверки они все также жили в одной квартире.

Тогда прокурор пошел в суд с требованием выдать одному из детей другую квартиру, которая отвечала бы санитарным и техническим требованиям. Суд требования удовлетворил - теперь администрация Богдановича обязана выделить детям отдельное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU