Спасли 25 человек: в Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:26:22+03:00

К счастью, все остались целы и невредимы

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Сегодня днем в Екатеринбурге, на Юго-Западе, в доме по улице Начдива Онуфриева произошел сильный пожар - там загорелась одна из квартир. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 14:07, на место выехали три бригады спасателей из 11 человек.

- На площади в 10 «квадратов» сгорели личные вещи в квартира на четвертом этаже 12-этажного жилого дома, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге полыхает квартира.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Из дома по лестницам вывели 25 человек, включая одного ребенка. Все, к счастью, остались целы и невредимы. Потушить пожар спасателям удалось только спустя час, к 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU