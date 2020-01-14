Спасли 25 человек: в Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка
Сегодня днем в Екатеринбурге, на Юго-Западе, в доме по улице Начдива Онуфриева произошел сильный пожар - там загорелась одна из квартир. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 14:07, на место выехали три бригады спасателей из 11 человек.
- На площади в 10 «квадратов» сгорели личные вещи в квартира на четвертом этаже 12-этажного жилого дома, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге полыхает квартира.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Из дома по лестницам вывели 25 человек, включая одного ребенка. Все, к счастью, остались целы и невредимы. Потушить пожар спасателям удалось только спустя час, к 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU