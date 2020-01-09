В Екатеринбурге волонтеры спасают декоративных крыс-отказников, подаренных на Новый год

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:45:06+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры спасают декоративных крыс-отказников. Наступивший год по восточному календарю проходит под знаком этого грызуна и люди преподносят их в качестве подарка. Но многие новоиспеченные хозяева, незнакомые с содержанием крыс не справляются и избавляются от «кусачего» подарка.

- К сожалению, ненужные подарки выбрасывают. Клетки с животными зачастую находят в подъезде, возле мусорных баков и даже на улице. Декоративная крыса не способна выжить при минусовой температуре и «прибиться» к своим диким сородичам. Ее ждет гибель на улице, - пишут в группе ВКонтакте Центра реабилитации крыс отказников «Крыскино логово».

От этой девочки отказались хозяева из-за "кусачести" Фото: «Крыскино логово»

На днях волонтеры поймали домашнего крысенка в жилом доме. Он два дня бегал по подъезду. Его показали ветеринару и уже нашли новых хозяев. Некоторые люди, получившие грызуна в подарок, сами пишут волонтерам с просьбой о помощи. Новоиспеченные хозяева не могут приручить крысу и просят забрать кусачего питомца. Так за праздники волонтеры забрали трех крысят и уже нашли им новый дом.

Волонтеры-крысоводы Екатеринбурга организовали несколько домашних передержек, куда забирают крыс – отказников. Они оказывают им ветеринарную помощь и ищут новых хозяев. Волонтеры просят екатеринбуржцев, нашедших или получивших в подарок крысу и не знающих как организовать за ней уход связаться с Центром реабилитации в соцсетях или по телефонам: +7 904 173 60 67, +7 982 704 96 29.

Крыска, которую не смогли приручить и отдали волонтерам .Видео: Крыскино логово

ИСТОЧНИК KP.RU