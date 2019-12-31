2019-12-31T10:37:50+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит лайнер «Уральских авиалиний», у которого отказал двигатель

У КВС сработал датчик неисправности, когда самолет летел из Новосибирска в Москву
Мария Трапезникова
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Прокуратура проверит самолет "Уральских авиалиний", который экстренно сел в Кольцово из-за отказа двигателяПрокуратура проверит самолет "Уральских авиалиний", который экстренно сел в Кольцово из-за отказа двигателяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская транспортная прокуратура решила проверить лайнер «Уральских авиалиний», который сегодня утром, в 10:45, экстренно сел в Кольцово из-за отказа двигателя. Самолет летел по маршруту Новосибирск - Москва, когда у КВС загорелся датчик неисправности. Пилот принял решение сесть в ближайшем аэропорту.

По предварительным данным, на борту находилось 109 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка прошла успешно, никому медпомощь не потребовалась. Для них уже подготовлен резервный борт, который вылетит из Кольцово в 13:30.

- Следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в прошлую субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге экстренно сел еще один самолет «Уральских авиалиний». На борту находилось 157 человек, включая пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, у пилота сработал датчик неисправности одной из систем. К счастью, тогда все тоже остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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