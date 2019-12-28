«Летает в воздухе, чтобы сжечь топливо»: в Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с пассажирами на борту

В Кольцово в течении двух часов ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний».

- Борт вылетел из Кольцово в Симферополь. У самолета произошла техническая неполадка. Командир судна принял решение возвращаться обратно в екатеринбургский аэропорт. Сейчас он летает в окрестностях Екатеринбурга, чтобы по максимуму сжечь топливо, - рассказал «КП» осведомленный источник.

Также он уточнил, что точных данных о количестве пассажиров пока нет.

Мы запросили комментарий в пресс-службе Кольцово. К моменту публикации ответ не пришел. Оперативно связаться с представителями «Уральских авиалиний» не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752314" frameborder="0"></iframe> Аэропорт Кольцово 28 декабря.Здесь ждут посадки самолета, который вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, но из-за неполадки получил установку вернуться.Евгений Стоянов

Также один из очевидцев в аэропорту рассказал нашему изданию, что в аэропорту стоит три машины «скорой помощи».

Как объясняют эксперты, нарезает круги самолет для того, чтобы привести свою массу при посадке в соответствие с расчетами.

- Все машины при проектировании имеют расчетные высотные и посадочные массы, - объясняет Олег Башмаков, пилот гражданской авиации. - Посадочная масса ограничивается в связи с тем, что все посадки осуществляются с перегрузками расчетными - они допускаются до 1,4. Обычно происходит перегрузка до 1,2. Если масса самолета на взлете равна 100 тоннам, то на посадке с расчетной перегрузкой 1,4 у него посадочная масса будет уже 140 тонн. А это уже не 100 тонн. Поэтому топливо вырабатывается для того что привести эту массу до расчетной с учетом нагрузки при посадке.

В самой авиакомпании сообщают, что экстренная посадка вызвана неисправностью на судне.

- Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Кольцово около 15:00, - сообщают в авиакомпании. - Сейчас вырабатывает топливо для возврата в аэропорт. Сработала индикация неисправности одной из систем. Пока не можем сказать, сколько человек на борту.

Отметим, что в Екатеринбурге сегодня - большой снегопад, видимость. в том числе и в аэропорту - минимальная. Взлетные полосы заваливает снегом.