2019-12-28T15:11:38+03:00
Происшествия

«Летает в воздухе, чтобы сжечь топливо»: в Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с пассажирами на борту

Воздушное судно должно было лететь в Симферополь, но летчик принял решение вернуться в Екатеринбург из-за внештатной ситуации
Евгений Стоянов
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Самолет кружит над СысертьюСамолет кружит над СысертьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово в течении двух часов ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний».

- Борт вылетел из Кольцово в Симферополь. У самолета произошла техническая неполадка. Командир судна принял решение возвращаться обратно в екатеринбургский аэропорт. Сейчас он летает в окрестностях Екатеринбурга, чтобы по максимуму сжечь топливо, - рассказал «КП» осведомленный источник.

Также он уточнил, что точных данных о количестве пассажиров пока нет.

Мы запросили комментарий в пресс-службе Кольцово. К моменту публикации ответ не пришел. Оперативно связаться с представителями «Уральских авиалиний» не удалось.

Аэропорт Кольцово 28 декабря.Здесь ждут посадки самолета, который вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, но из-за неполадки получил установку вернуться.Евгений Стоянов

Также один из очевидцев в аэропорту рассказал нашему изданию, что в аэропорту стоит три машины «скорой помощи».

Как объясняют эксперты, нарезает круги самолет для того, чтобы привести свою массу при посадке в соответствие с расчетами.

- Все машины при проектировании имеют расчетные высотные и посадочные массы, - объясняет Олег Башмаков, пилот гражданской авиации. - Посадочная масса ограничивается в связи с тем, что все посадки осуществляются с перегрузками расчетными - они допускаются до 1,4. Обычно происходит перегрузка до 1,2. Если масса самолета на взлете равна 100 тоннам, то на посадке с расчетной перегрузкой 1,4 у него посадочная масса будет уже 140 тонн. А это уже не 100 тонн. Поэтому топливо вырабатывается для того что привести эту массу до расчетной с учетом нагрузки при посадке.

В самой авиакомпании сообщают, что экстренная посадка вызвана неисправностью на судне.

- Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Кольцово около 15:00, - сообщают в авиакомпании. - Сейчас вырабатывает топливо для возврата в аэропорт. Сработала индикация неисправности одной из систем. Пока не можем сказать, сколько человек на борту.

Отметим, что в Екатеринбурге сегодня - большой снегопад, видимость. в том числе и в аэропорту - минимальная. Взлетные полосы заваливает снегом.

Самолет вырабатывает топливо, нарезая круги над Сысертью и рядом с Полевским. Фото: www.flightradar24.com

Самолет вырабатывает топливо, нарезая круги над Сысертью и рядом с Полевским. Фото: www.flightradar24.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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