Отказал двигатель: в Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний»

В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» рейса U6-099, который летел по маршруту Новосибирск - Москва. По данным пресс-службы авиакомпании, у КВС сработал индикатор неисправности двигателя. Пилот принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

- Самолет успешно приземлился в Кольцово. Все пассажиры целы и невредимы. Сейчас для них готовится резервный борт, который вылетит в 13:30, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Экстренное приземление борта никак не повлияло на работу аэропорта - он принимает и отправляет воздушные суда без ограничений. По предварительным данным, на борту находилось 109 пассажиров и 6 членов экипажа.

Уральская транспортная прокуратура уже заинтересовалась ЧП. Она проверит лайнер и авиакомпанию и выяснит все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что случай с лайнерами «Уральских авиалиний» далеко не первая. На прошлой неделе, 28 декабря, в Кольцово приземлился борт, летящий по маршруту Екатеринбург - Симферополь. На борту находилось 157 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Лайнер вылетел из Екатеринбурга, однако вскоре у КВС сработал датчик неисправности одной из систем. В итоге, все закончилось хорошо - пассажиров пересадили на резервный борт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летает в воздухе, чтобы сжечь топливо»: в Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с пассажирами на борту. В Кольцово в течении двух часов ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». (Подробнее)

«Птицы попали в шасси»: в Кольцово экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний». Самолет приземлился благополучно, никому из пассажиров медпомощь не потребовалась (Подробнее)