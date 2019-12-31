2019-12-31T10:39:45+03:00
Происшествия

Отказал двигатель: в Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний»

У КВС сработал датчик неисправности
Мария Трапезникова
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В Кольцово сел лайнер «Уральских авиалиний»В Кольцово сел лайнер «Уральских авиалиний»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» рейса U6-099, который летел по маршруту Новосибирск - Москва. По данным пресс-службы авиакомпании, у КВС сработал индикатор неисправности двигателя. Пилот принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

- Самолет успешно приземлился в Кольцово. Все пассажиры целы и невредимы. Сейчас для них готовится резервный борт, который вылетит в 13:30, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Экстренное приземление борта никак не повлияло на работу аэропорта - он принимает и отправляет воздушные суда без ограничений. По предварительным данным, на борту находилось 109 пассажиров и 6 членов экипажа.

Уральская транспортная прокуратура уже заинтересовалась ЧП. Она проверит лайнер и авиакомпанию и выяснит все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что случай с лайнерами «Уральских авиалиний» далеко не первая. На прошлой неделе, 28 декабря, в Кольцово приземлился борт, летящий по маршруту Екатеринбург - Симферополь. На борту находилось 157 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Лайнер вылетел из Екатеринбурга, однако вскоре у КВС сработал датчик неисправности одной из систем. В итоге, все закончилось хорошо - пассажиров пересадили на резервный борт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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