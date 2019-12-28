«Посадка прошла успешно»: самолет «Уральских авиалиний», на котором обнаружили неполадку, успешно сел в Екатеринбурге

В аэропорту «Кольцово» успешно приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», в системах которого была обнаружена неисправность. Судно, на борту которого было 157 человек, включая членов экипажа, вылетело в 15.00 по местному времени из Екатеринбурга, чтобы направиться в Симферополь. Однако вскоре после взлета экипаж обнаружил неполадку - сработала индикация неисправности одной из систем.

Из-за этого команда воздушного судна решила вернуться в аэропорт «Кольцово». Но прежде чем совершить посадку, им нужно было выработать топливо. На протяжении почти двух с половиной часов самолет кружил над землей неподалеку от аэропорта, после чего пошел на снижение.

- Самолет благополучно совершил посадку, - подтверждают в авиакомпании «Уральские авиалинии». - Пассажирам будет предоставлено резервное воздушное судно. Вылет назначен на 19:20.

К слову, ситуация осложнялась еще и тем, что Екатеринбург сегодня заваливает снегопадом. Впрочем, пурга не помешала воздушному судну вернуться на землю.

Больше двух часов самолет кружил в небе под Екатеринбургом, вырабатывая топливо.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после посадки случившимся ЧП заинтересовались в Уральской транспортной прокуратуре. Они организовали проверку по факту вынужденной посадки самолета.

- Никто не пострадал, самолет повреждений не имеет. Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщают в ведомстве. - По поручению Уральской транспортной прокуратуры Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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