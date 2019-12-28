Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге
Воздушное судно должно было вылететь в Симферополь, но после взлета стало известно о неисправности датчика скорости
Самолет кружил над Сысертью и сжигал топливоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность датчика скорости, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово. По официальной информации на борту находятся 149 человек.
Фото: Flightradar24Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU