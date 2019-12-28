СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-28T15:42:59+03:00

Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге

Воздушное судно должно было вылететь в Симферополь, но после взлета стало известно о неисправности датчика скорости