Стала известна причина экстренной посадки самолета в Кольцово

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-28T15:16:45+03:00

Воздушное судно должно было лететь в Симферополь, но летчик принял решение вернуться в Екатеринбург из-за внештатной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Стала известна причина экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга. По данным пресс-службы, после вылета в Симферополь сработал датчик неисправности одной из систем. Что именно сломалось на борту, не уточняется. По предварительной информации, это датчик скорости.

- В самолете находятся 149 человек, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Стоит добавить, что сейчас борт кружит над окрестностями уральской столицы, чтобы сжечь топливо. Ожидается, что в ближайшее время он вернется в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU