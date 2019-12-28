Стала известна причина экстренной посадки самолета в Кольцово
На борту находятся 149 человек
Воздушное судно должно было лететь в Симферополь, но летчик принял решение вернуться в Екатеринбург из-за внештатной ситуацииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Стала известна причина экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга. По данным пресс-службы, после вылета в Симферополь сработал датчик неисправности одной из систем. Что именно сломалось на борту, не уточняется. По предварительной информации, это датчик скорости.
- В самолете находятся 149 человек, - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Стоит добавить, что сейчас борт кружит над окрестностями уральской столицы, чтобы сжечь топливо. Ожидается, что в ближайшее время он вернется в Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU