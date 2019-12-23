Свердловская прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор мужчине, который выкинул из окна младенца
В Североуральске городской суд оправдал мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство младенца. Летом тот решил выкинул малыша из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Ему чудом повезло – он остался жив только благодаря счастливому стечению обстоятельств.
- Его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия и не оставшийся безучастным к происходящим событиям, - отметили в СКР по Свердловской области.
10 декабря суд оправдал мужчину из-за того, что в его деле было недостаточно улик. Однако сторона гособвинения не согласилась с приговором.
- Она полагала, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство на приговор Североуральского горсуда принесла апелляционное представление. Представитель малыша также подал апелляционную жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU