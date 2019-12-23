Свердловская прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор мужчине, который выкинул из окна младенца

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-23T10:21:17+03:00

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В Североуральске городской суд оправдал мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство младенца. Летом тот решил выкинул малыша из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Ему чудом повезло – он остался жив только благодаря счастливому стечению обстоятельств.

- Его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия и не оставшийся безучастным к происходящим событиям, - отметили в СКР по Свердловской области.

10 декабря суд оправдал мужчину из-за того, что в его деле было недостаточно улик. Однако сторона гособвинения не согласилась с приговором.

- Она полагала, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство на приговор Североуральского горсуда принесла апелляционное представление. Представитель малыша также подал апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU